Омичей, не попавших в 1-й класс рядом с домом, будут возить в школу на автобусе

не все дети смогут пойти в 1-й класс в школу, находящуюся в шаговой доступности Фото: Олег УКЛАДОВ

30 августа прокуратура Омской области сообщила о результатах проверки соблюдения законодательства при приеме первоклассников в омские школы.

В ведомстве отметили, что не все дети смогут пойти в первый класс в школу, которая находится в шаговой доступности. В связи с этим необходимо обеспечить транспорт, на котором дети смогут ездить на занятия в другие школы.

– С целью защиты прав детей прокурор г. Омска внес представление мэру города, указав на необходимость обеспечения несовершеннолетних, получивших отказ в приеме в школы по микроучастку, подвоза в другие образовательные организации. По результатам принятых прокуратурой мер реагирования выделены специально оборудованные автобусы для доставления детей в школы, разработаны и утверждены маршруты, график их движения, определены ответственные сопровождающие лица, – сообщили в надзорном ведомстве.