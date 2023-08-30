Добро в крышечке: сотрудники омского регоператора помогают воспитанникам детского дома

Фото: ООО "Магнит".

В июле этого года региональный оператор «Магнит» запустил внутри компании экологическую акцию по сбору пластиковых крышек. Вырученные от сдачи вторсырья средства пошли на благотворительность – закупили подарки специализированному Омскому дому ребенка, где живут и воспитываются 115 детей от самого рождения до 4-х лет.

Постепенно к акции присоединились партнеры регионального оператора, транспортные компании ООО «АльфаТранс» и ООО «Экополис».

Фото: ООО "Магнит".

«Наша компания уже не первый раз помогает дому ребенка. В мае этого года мы уже отвозили подарки детям: памперсы, игрушки, велосипеды. Тогда сотрудники собрали средства своими силами - скинулись кто сколько мог, загрузили машину подарками и отвезли детям. Но все-таки хотелось не просто разово помочь, а постоянно. Обсуждая варианты, как это можно сделать, мы пришли к мысли, что надо делать это экологично! Пуская крышечки в переработку, мы не просто помогаем малышам, но и спасаем природу от пластика», - рассказывает заместитель директора по экологической безопасности ООО «Магнит» Тэнзилэ Кормишенко.

Так в офисе компании регионального оператора появился накопитель для крышечек. Акция под названием «Крышечки доброты» продолжается. Следующие итоги регоператор будет подводить в конце октября. Вырученные за сдачу вторсырья средства регоператор «Магнит» приобретет новогодние подарки малышам, из специализированного дома ребенка.