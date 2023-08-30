В Омске на участке проспекта Карла Маркса запретят парковку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске на одном из участков проспекта Карла Маркса запретят парковку всех видов транспорта.

В ближайшие время в районе домов № 17 и 15/1 по проспекту Карла Маркса будут установлены дополнительные знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Как сообщили в департаменте транспорта, это должно предотвратить возникновения заторов, причиной которых является несанкционированая остановка и стоянка транспортных средств.

Омский водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и напоминают о возможных штрафных санкциях. За остановку в неположенном месте предусмотрен штраф 1,5 тысячи рублей. Если там установлен еще и знак 8.24 «Работает эвакуатор», то автомобиль может быть доставлен на специализированную стоянку.

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