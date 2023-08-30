В Омске 69-м году жизни скончался экс-директор ГТС Владимир Рамошин

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске в минувший вторник, 29 августа, на 69-м году жизни после продолжительной болезни скончался экс-директор городской телефонной сети Владимир Рамошин.

На протяжении многих лет Рамошин был руководителем городской телефонной сети. По словам коллег, он был истинным лидером, наставником для многих сотрудников.

Церемония прощания с Владимиром Рамошиныс пройдет завтра, 31 августа, с 12:00 до 13:00 в церкви Пантелеимона Целителя (Омск, улица Перелета, 7Б).

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