В Омске продолжают работы по капремонту многоквартирных домов 335-й серии

Фото: Владимир Казионов.

В Омске до конца 2023 года капитально отремонтируют шесть домов 335-й серии с неполным каркасом. Сегодня, 30 августа, во время рабочего объезда ход работ на четырех подобных объектах проверил первый вице-мэр Омска Евгений Фомин.

Сейчас работы по утеплению фасадов идут в четырех пятиэтажках. Это дом № 117 по улице 4-й Челюскинцев, дома № 13 и № 36Б по улице Нефтезаводской, а также дома № 24 по проспекту Мира. На сегодня компания-подрядчик ООО «Ремстройсервис» усилила балконы в доме № 117 по улице 4-й Челюскинцев. В жилых домах № 13 и № 36Б по улице Нефтезаводской подрядные организации укрепят несущие конструкции фасада.

— Подрядчики должны завершить капитальный ремонт домов 335 серии до начала декабря этого года. Весь технологический процесс контролирует заказчик работ, гарантия на выполненные работы составляет 5 лет, — первый вице-мэр Омска, директор департамента городского хозяйства администрации города Омска Евгений Фомин.

Как только будут завершены все необходимые обследования и разработана проектно-сметная документация, подрядчики приступят к утеплению фасадов и усилению конструктива еще двух домов 335-й серии — дома № 91А и №91Б по улице 50 лет Профсоюзов.

Таким образом, к концу года в Омске будут капитально отремонтированы шесть домой 335-й серии. Всего на территории города 132 многоквартирных домов серии 1–335 с неполным каркасом. Как следует из результатов последних технических обследования ряда таких пятиэтажек, в настоящее время степень предельного износа не достигнута и предельный срок эксплуатации таких многоквартирных домов еще не истек.

Важно отметить, что укрепление несущих конструкций многоквартирных домов 335-й серии требует серьезных затрат: на один дом необходимо более 30 миллионов рублей. По этой причине такие работы не могут выполнены за счет собственников квартир или бюджетов местного уровня. В связи с этим предложения по участию в программах федерального софинансирования мэрия направила в профильные ведомства.

Отметим, в 2023 году на обследования и капремонт домов 335-й серии из городского и областного бюджета были направлены денежные средства в размере около 140 миллионов рублей.