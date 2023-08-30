Прокуратуры Ленинского и Центрального округов обзавелись новыми главами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне были назначены новые прокуроры Центрлаьного и Ленинского округов. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести» со ссылкой на источники. Официально информация о назначении, пока не подтверждается, однако приказы уже подписаны.

С 11 сентября прокуратуру Ленинского округа возглавит Артем Буйный. Ранее занимавший на протяжении 5 лет пост прокурора Горьковского района.

Прокурором Центрального округа станет Алексей Клевакин. Ранее он работал омским межрайонным природоохранным прокурором. С 2011 по 2018 работал прокурором Горьковского района, то есть был предшественником Буйного. И Буйный, и Клевакин окончили Омскую академию МВД.

Отметим, после ухода на пенсию многолетних прокуроров Ленинского и Центрального округов — Татьяны Сидоренко и Владимира Голубя — прокуратурами руководили исполняющие обязанности.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru