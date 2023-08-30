Лекарственный препарат домашних животных изымут из оборота

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата «Хепаветин» (серия 1013, срок годности 06.2025) производства Фарма ПЕТ ГИГИ (Латвия) по показателю «Микробиологическая чистота».

На основании части 2 пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота указанной серии лекарственного препарата.

В случае обнаружения фактов применения указанных препаратов в ветеринарной практике (госветучреждений, частных ветлечебниц, ветклиник и частнопрактикующих ветеринарных специалистов, в сельхозпредприятиях всех форм собственности) – необходимо проинформировать Управление Россельхознадзора:

е-mail: rshn19@fsvps.gov.ru, vet-licence.omsk@yandex.ru

или по тел.: 8(3812) 44-31-47, 45-13-27.

Cправка. Хепаветин – гепатопротектор, предназначен для собак и кошек, применяется для лечения и профилактики заболеваний печени, сопровождающиеся деструктивным действием на гепатоциты (клетки печени).