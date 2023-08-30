В Омской области обнаружили зараженную партию перцев

В ходе досмотра на оптовом рынке партии перцев (18 тонн), сопровождавшейся фитосанитарным сертификатом Республики Казахстан, в продукции обнаружен карантинный вредный сорняк — повилика (Cuscuta sp.).

Это сорное растение включено в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Сибирского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

В целях предотвращения распространения карантинного сорняка на территории региона зараженная часть груза (0,15 тонн) уничтожена сжиганием под контролем специалистов Россельхознадзора.

С начала 2023 года Управлением Россельхознадзора выявлено 40 случаев заражения карантинными вредными организмами импортной растительной продукции, ввозимой на территорию Омской области, из них 5 случаев — повиликой.

Для справки. Повилика — однолетнее паразитическое сорное растение, которое не имеет ни корней, ни листьев. Являясь серьезным засорителем посевов и посадок сельскохозяйственных растений, повилика наносит существенный ущерб сельскому хозяйству, снижая урожайность и ухудшая качество продукции.