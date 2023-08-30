В Омске вандалы облили краской новый памятник Бухгольцу

Фото: Омский форум
Новый памятник Бухгольцу облили краской вандалы. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Омский форум».
Инцидент произошел накануне. Пострадал горельеф, размещенный на постаменте. Его часть замазана голубым веществом.
Стоит отметить, что памятник был смонтирован накануне Дня города - 4 августа. Недавно в мэрии заявили о монтаже видеонаблюдения в районе конной фигуры.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru