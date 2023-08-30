В Омске вандалы облили краской новый памятник Бухгольцу

Фото: Омский форум

Новый памятник Бухгольцу облили краской вандалы. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Омский форум».

Инцидент произошел накануне. Пострадал горельеф, размещенный на постаменте. Его часть замазана голубым веществом.

Стоит отметить, что памятник был смонтирован накануне Дня города - 4 августа. Недавно в мэрии заявили о монтаже видеонаблюдения в районе конной фигуры.

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