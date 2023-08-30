В Омске начались тактико-специальные учения для выявления террористов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тактико-специальные учения для выявления террористов пройдут в Омской области. Об этом сообщает оперативный штаб.

- 30 августа 2023 года на объекте образования Кировского АО города Омска проводятся тактико-специальные учения по противодействию террористическим угрозам со стороны диверсионно-террористических групп, - уточняют в заседательном органе.

Такие мероприятия необходимы для проверки первичной информации о террористических действиях, а также проверки готовности спецслужб к действиям в сложных ситуациях.

Сегодня в городе можно будет заметить силовиков в полном обмундировании.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru