В департаменте строительства Омска начались массовые сокращения сотрудников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовые сокращения сотрудников начались в департаменте строительства Омска. На чайте горадминистрации опубликован проект постановления от 29 августа.

Согласно документу, сократить планируют замдиректора департамента, начальника планово-финансового отдела и главбуха ведомства.

Такая мера необходима для формирования новой структуры подразделения. Теперь у руководителя департамента предполагается первый заместитель и два заместителя, один из которых возглавляет финансово-экономический отдел.

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