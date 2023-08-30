В департаменте строительства Омска начались массовые сокращения сотрудников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Массовые сокращения сотрудников начались в департаменте строительства Омска. На чайте горадминистрации опубликован проект постановления от 29 августа.
Согласно документу, сократить планируют замдиректора департамента, начальника планово-финансового отдела и главбуха ведомства.
Такая мера необходима для формирования новой структуры подразделения. Теперь у руководителя департамента предполагается первый заместитель и два заместителя, один из которых возглавляет финансово-экономический отдел.
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