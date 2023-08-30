В Омске водитель на «Лексусе» сбил 12-летнего самокатчика

Фото: скрин видео прокуратуры Омской области

12-летнего самокатчика сбил водитель на «Лексусе». Об этом сообщает прокуратура Омской области.

Инцидент произошел накануне во дворе жилого микрорайона. Несовершеннолетний выехал на дорогу, когда по ней ехала машина.

- В результате дорожной аварии ребенок получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в целях правовой оценки действий лица, его допустившего, - уточнили надзорном органе.

Прокуратура города Омска контролирует результаты проверки и законность принимаемых процессуальных решений.

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