В Омске признан аварийным дом на Деповской, где рухнул потолок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дом на Деповской, где рухнул потолок, признали аварийным. Соответствующий документ подписал мэр Омска Сергей Шелест.

Теперь властям предстоит расселить жителей жилого здания. Срок установлен до 31 декабря 2030 года.

Напомним, обрушение потолка в одной из квартир «барака» произошло 15 июля. Жилое помещение чиновники предоставляли семье из трех человек на условиях социального найма.

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