1000 педагогов не хватает школам Омской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Школам Омской области не хватает 1000 педагогов. Об этом накануне заявил министр образования региона Иван Кротт.

Для решения проблемы вместе с профильным вузом - ОмГПУ - планируется разработать специальную программу целевой подготовки кадров. Местная администрация должна помочь с мерами поддержки для специалистов.

- Это необходимо для того, чтобы они могли какие-то финансовые условия прописать в этот целевой договор, чтобы впоследствии выпускник той или иной школы в том или ином районе возвращался на малую родину, — считает министр.

К слову, сейчас, по информации руководителя профильного ведомства, требуется 135 воспитателей детских садов, 132 учителя математики, 116 учителей русского языка и литературы, 112 учителей иностранного языка и 108 учителей начальных классов.

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