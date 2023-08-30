707 школ в Омской области готовы к 1 сентября

Фото: Владимир ВОРСОБИН
К 1 сентября в Омской области готовы 707 школ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал региональный министр образования Иван Кротт.
- В новом учебном году в Омской области готовы к открытию 707 общеобразовательных организации, в которых будут обучаться более 240 тысяч детей, из них свыше 25 тысяч – это первоклассники, в начальной школе будут обучаться 105 тысяч детей, - привел цифры руководитель ведомства.
При этом, за минувшее лето 463 было потрачено на ремонт образовательных учреждений региона, а также закупку в них мебели. Еще 280 млн рублей выделили для подготовки к новому учебному году адаптивных школ, колледжей и техникумов, детских домов.
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