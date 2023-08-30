Прокуратура проведет «горячую линию» по оказанию медпомощи маленьким омичам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Горячую линию» по оказанию медпомощи маленьким омичам проведет областная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В четверг, 31 августа, с 9.00 до 13.00 родители могут позвонить специалистам надзорного органа и сообщить о нарушениях законодательства и прав ребенка по оказанию медпомощи.

- Все вопросы можно задать по тел. 8 (381-2) 31-53-18. По итогам горячей линии будет дана оценка деятельности органов власти и здравоохранения по обеспечению законности в данной сфере, - сообщили в прокуратуре.

По итогам обратной связи от жителей при наличии оснований будет проведена проверка медицинской сферы региона.

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