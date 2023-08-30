Олег Хилько назначен гендиректором АО «ТГК-11»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректором АО «ТГК-11» назначен Олег Хилько. Решение было принято по итогам заседания совета директоров.

Руководитель приступит к должностным обязанностям с 1 сентября 2023 года. К этому моменту он должен сложить полномочия гендиректора в «дочке» предприятия АО «Омск РТС».

Отмечается, что Хилько коренной омич. Больше 20 лет посвятил работе в энергетической отрасли, в частности в компаниях группы ПАО «Интер РАО».

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