Виталий Хоценко: Северу Омской области нужно больше внимания

Фото: Омскпортал.

Прошедшие выходные глава Омской области Виталий Хоценко посвятил рабочей поездке по северным районам региона. Здесь много проблем, но врио не избегал запретных тем.

Руководитель провел две большие встречи с населением Тевризского, Знаменского и Усть-Ишимского районов. Говорили о насущных проблемах и перспективах развития — строительстве и ремонте дорог, благоустройстве и качестве воды, проблемах с интернетом и мобильной связью.

- Теплоснабжение, здравоохранение, образование, экономика – запретных тем нет,– отметил глава региона.

В итоге, по просьбам жителей, минфин Омской области ищет возможность поставить систему очистки воды в детсад Усть-Ишима. Между Усть-Ишимом и Тарой восстановят автобусный маршрут, при этом выполнять его будут на новых машинах, закупленных совсем недавно. В детском доме творчества заменят окна. Сам Хоценко призвал усть-ишимцев участвовать в программе местных инициатив. В 2024-м из областного бюджета на такие проекты направят 1 млрд рублей, показатель в 10 раз превышает нынешний. При этом сейчас сами жители должны внести 35% от суммы благоустройства, в следующем ставку понизят до 8%. На эти деньги, при желании жителей, можно проводить уличное освещение, ремонтировать дороги, устанавливать детские и спортплощадки.

Одним из первых в списке инициативных проектов на конкурс станет ремонт Усть-Ишимской детской школы искусств. Вокруг нужно оградить территорию, проложить тротуары, провести озеленение. Хоценко договорился с директором Людмилой Мтокринской о подаче заявки на 2 млн рублей со стороны жителей.

Многодетная жительница Тевриза Александра Юлаева рассказала, что несколько лет назад в райцентре был открыт кинотеатр, однако полгода назад киноустановка сломалась и теперь лишены возможности просмотра фильмов. Хоценко дал поручение минкульту запустить кинопоказы к 1 декабря.

В Знаменском районе минсвязи проработает план установки вышек, возможно, с привлечением госсубсидий. В среднем на каждой встречен глава отвечал на 40-50 вопросов.

«Земляками горжусь»

В ходе поездки врио посетил две семьи бойцов СВО - командира взвода подразделения «Шторм» Артема Артемьева из села Паново Усть-Ишимского района и Алексея Рязанова из Тевриза.

- Земляками горжусь: один из парней за выполнение задач на спецоперации награжден медалью «За боевые отличия». Пообщался с семьями. Убедился, что меры поддержки получают и ни в чем не нуждаются, - отметил Виталий Хоценко.

В фонде «Защитники Отечества» по улице Петра Некрасова, 3 ветераны спецоперации могут получить юридическую и психологическую помощь, а также проконсультироваться у специалистов в режиме одного окна по всем вопросам. Основная задача фонда – сопровождение и помощь по всей жизненной ситуации ветеранам специальной военной операции и семьям военнослужащих. Подробности можно узнать по телефону 35-76-74.

Побывал Хоценко и в ОАО «Тевризнефтегаз», компания снабжает газом жителей Тевризского, Тарского и Знаменского муниципальных районов. Добыча ведется из трех скважин. Работу месторождения будут поддерживать до 2025 года включительно. В 2025 году совместно с «Газпром» планируется завершить работы по строительству магистральных газопроводов и газораспределительных станций в Большереченском и Тарском районах. Руководителя области интересовала подготовка к зиме, которая не всегда в регионе проходила гладко.

- Поставил задачу областному минэнерго обеспечить качественную подготовку к осенне-зимнему периоду и его безаварийное прохождение, – отметил врио.

В списке визитлов значились и другие культурные и градообразующие компании. Последней в списке стала ремонтируемая трасса Тара - Усть-Ишим.

- В этом году отремонтируем по нацпроекту 45 км. На 33 км из них уже уложен в два слоя асфальт. Рабочий день длится с 8.00 утра до 20.00 вечера, успеваем укладывать 2,5 км одной полосы дороги, - сообщил генподрядчик Карен Мартоян.

Для севера – куратор

- Многие вопросы жителей удалось решить на месте. Остальные взяты под контроль. Я увидел, что нашему северу нужно уделять больше внимания. Проработаем этот вопрос, в том числе в части закрепления за одним из зампредов кураторства северных территорий. Уверен, что это станет хорошим механизмом. Север у нас красивый. Люди очень хорошие и вовлечены в процесс решения проблем своей малой Родины, - поделился Хоценко в соцсетях.