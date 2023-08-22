Газификация, стройки, спорт: федеральные руководители оценили точки роста Омского региона

Фото: Омскпортал.

Накануне в Омске состоялась рабочая встреча главы региона Виталия Хоценко и первого заместителя председателя Совета Федерации РФ, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. В ходе визита много времени было уделено обсуждению социальной программы догазификации, которая работает больше 2 лет. Сейчас газифицировано 57% домов в Омской области. Всего в регионе положены льготы 29 категориям граждан, сумма компенсации составляет от 130 до 212 тысяч рублей, омичи охотно ею пользуются. В планах – газифицировать около 6 тысяч частных домов.

- Компания создала условия для газификации 3 тысяч домовладений, 48 котельных в Большереченском, Называевском и Одесском районах. Сейчас готовят запуск газопровода-отвода с ГРС-29 и газопровода-связки. Это позволит перераспределить нагрузку на ГРС Омского района. А на Омском нефтезаводе планируется ввести в эксплуатацию самый современный комплекс первичной переработки нефти, — прокомментировал Хоценко.

Школьный вопрос

На особом федеральном контроле после долгих лет простоя – вопросы строительства школ и детских садов. С главы региона – строгий спрос. По инициативе Турчака Правительство РФ выделило 220 миллионов рублей на дооборудование для строящейся школы в микрорайоне «Серебряный берег». - 220 млн. рублей на дооборудование школы

- Динамика набрана в том, что касается строительства и ремонта школ и детских садов, работа над ошибками идет. Уверен, что к началу нового учебного года плановые объекты будут введены, а на строящуюся на Космическом проспекте школу - инженерно-технический лицей – в январе 2024 года должна быть выдана лицензия, - отметил Хоценко.

После в Омском кадетском военном корпусе Министерства обороны РФ прошел Форум Уральского и Сибирского федеральных округов «Самбо — вместе в будущее».

Собравшиеся представители спортивных федераций по самбо, тренеры и воспитанники спортшкол Сибирского и Уральского федеральных округов пришли к выводу, что самбо — уникальный вид единоборств, традиции которого уходят корнями в культуру народов России.

- В его основе понятные для всех нас принципы — эффективная самооборона и защита собственных интересов, — сообщил полдпред президента в СФО Анатолий Серышев, также приехавший в Омск.

- Для Омской области самбо – традиционный вид спорта, омские борцы неоднократно становились победителями крупных международных турниров, а одним из самых титулованных самбистов планеты был 3-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР легендарный Александр Пушница. Сейчас в регионе практикуют самбо 2000 спортсменов, - отметил Хоценко. Спортклуб имени Александра Пушницы в Омске переименован в одноименную спортшколу. А дальше – появятся новые объекты и спорткулбы.

- За весь период было направлено 72 тысячи тонн гуманитарного груза, собрано 8 млрд рублей на закупку специальной техники для наших бойцов и подразделений, 30 гуманитарных конвоев с территории Омской области направлены в новые регионы, - подчеркнул Андрей Турчак.

В конце дня визита гость прошел с главой региона весь путь будущего контрактника – от предварительной консультации до оформления документов. Для многих вопросы решают по принципу «одного окна», когда все этапы отбора идут в одном месте, и общее время заключения контракта занимает не более 24 часов – от военно-врачебной комиссии до тренировок по подготовке. Сейчас в Омске работает центр размещения контрактников «Сириус-55», который рассчитан на 150 человек. Здесь можно оформить все документы, в том числе пособие.

Всем гражданам, заключившим контракт в Омской области, установлена доплата в 150 тысяч рублей в течение первых 3 месяцев. Также регион единожды выплачивает 100 тысяч рублей. Далее контрактники получают зарплату в соответствии со своим званием и должностью.