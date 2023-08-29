Спорт – наше все: В Омске побывал Министр спорта РФ Олег Матыцын

Фото: Омскпортал.

В Омске побывал Министр спорта РФ Олег Матыцын. В ходе рабочего визита он обсудил с главой региона Виталием Хоценко развитие профессионального спорта в регионе, обсудили также программы продвижения активного образа жизни для омичей. Чиновник осмотрел строящие спортобъекты и посетил матч ХК «Авангард».

Накануне в Омске прошла рабочая встреча прибывшего в регион Министра спорта России Олега Матыцина и временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Хоценко. Стороны обсудили вопросы реализации в Омской области федеральных проектов и программ в сфере развития физической культуры и спорта. Руководство региона нацелено привлечь к любительским видам активностей 70% жителей и достичь показателя к 2030 году.

- У нас сегодня уже более 50% населения – 800 тысяч человек – постоянно занимаются физкультурой и спортом. Количество спортплощадок растет. Из профессиональных спортобъектов появилась долгожданная «G Drive Арена», а вместе с ней в регион вернулась хоккейная команда «Авангард» с 3 местом в КХЛ. Надеемся, конечно, на золотую медаль, - отметил Виталий Хоценко.

Обсудили строительство бассейна в микрорайоне Московка-2, которое идет по договору концессии.

- Бассейн на 25 метров, 8 дорожек строим в районе, где нет бассейна, а территория очень активно развивается. Бизнес полностью содержит объект, а у региона всегда будут 2-3 государственные дорожки для собственных задач – под профессиональных спортсменов, под оздоровительное плавание. Чтобы тиражировать проект, нужна поддержка бизнеса, для включения в федеральный проект «Бизнес-спринт» будем обязательно подавать заявки, - рассказал министру руководитель Омского региона.

Побывали в комплексе СибГУФКа для легкоатлетов и оценили ход строительство крытого катка с искусственным льдом. На спортивном объекте, который построят к ноябрю 2024-го, будут учиться и проводить тренировки юные хоккеисты, спортсмены шорт-трека и фигурного катания.

Министр спорта РФ и руководитель Омской области также вручили бронзовые медали хоккеистам клуба «Авангард» на «G Drive Арене», которые по итогам прошлого сезона стали призерами Кубка Гагарина. Во время визита в ледовом дворце состоялся матч 29-го по счету возрожденного турнира «Fonbet Кубок Блинова».

- Это особая радость, когда заходишь на стадион, чувствуешь мощную энергетику, мощный звук и мощное желание выйти вместе с вами на лед. Прежде всего, я хочу сказать большое спасибо вам, хоккеистам, за то, что своим примером вы заставляете миллионы мальчишек и девчонок заниматься этим прекрасным видом спорта. Этим великим видом спорта для нашей страны с великой историей побед, - сказал Олег Матыцин.

Он вместе с Виталием Хоценко вручил медали «ястребам», которые по итогам сезона 2022/2023 стали бронзовыми призерами Кубка Гагарина. Это Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев, Рид Буше, Василий Демченко, Богдан Киселевич, Зият Пайгин, Семен Чистяков, Иван Телегин, Андрей Мишуров, Никита Михайлов, Егор Круженков, Михаил Гуляев, Сергей Звягин, Александр Свитов, Михаил Кравец и Антон Курьянов.

G-Drive-Арена построена в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», Правительством Российской Федерации и Правительством Омской области. Проект стоимостью 12 млрд рублей финансировался «Газпром нефтью» и федеральным бюджетом на паритетных началах на основе концессионного соглашения. Ледовая арена введена в эксплуатацию осенью прошлого года и за прошедший сезон успела стать лауреатом различных премий, в частности, была признана объектом года по версии премии Sport Business Awards.

В среднем игры «Авангарда» на G-Drive Арене посещали не менее 11,5 тысяч зрителей, что позволило команде войти в ТОП-3 самых посещаемых клубов Европы.

Олег Матыцин и Виталий Хоценко сегодня совместно осмотрели функционал сооружения, а также посетили матч.

По итогам визита в Омск Матыцын назвал Омск не только спортивным регионом, но и регионом с богатой спортивной культурой и традициями. Об этом говорит последнее открытие Аллеи олимпийских чемпионов.

- Хочу поблагодарить за открытие Аллеи олимпийской славы в Омске в День физкультурника, потому что в городе проходила подготовку и обучалась целая плеяда выдающихся атлетов, и это будет очень хороший пример для нынешнего поколения. У нас достаточно много планов и по инфраструктуре, и по образовательным спортивным программам. Так что Омская область производит самое позитивное впечатление, могу только пожелать дальнейшего развития и побед! - подчеркнул Министр спорта РФ.