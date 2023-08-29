Хоценко направил в три района Омской области 22 миллиона рублей

Фото: пресс-служба министерства спорта Омской области.

На заседании правительства Омской области 24 августа были распределены дотации в общем объеме 22 млн рублей на исполнение ряда поручений главы региона Виталия Хоценко по итогам встреч с жителями. Ключевое направление на этот раз – ремонт объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, в конце июля глава региона провел встречу с жителыми Колосовского и Большеуковского районов. В итоге за счет средств областного бюджета здесь отремонтируют водозаборную скважину в селе Таскатлы и водопровод в селе Кутырлы. Также в селе Ламаново обновят школьный спортзал, в Талбакуле и Чапаево установят новые окна и двери в школах, в Строкино и Бражниково – приведут в порядок местные библиотеки.

Кроме того, сразу в пяти населенных пунктах района – это села Крайчиково, Кутырлы, Ламаново, Новологиново и Талбакуль - проведут необходимые ремонтные работы в домах культуры. Наконец, по обращениям жителей для местного МУПа будет приобретена погрузочная техника.

В Большеуковском районе за счет субсидии профинансированы ремонт скважины и дома культуры в селе Фирстово, замена отопительного котла в Чебаклинском доме культуры.

В самих Больших Уках по обращениям жителей будет произведен ремонт кровли спорткомплекса, заменят окна в школе и отопление в детском саду, для районного молодежного центра за счет областной поддержки приобретут спортивное оборудование.

Из общей суммы 2 миллиона рублей направят на реконструкцию мемориального комплекса «Воинам-землякам» в деревне Ковалево Калачинского района.

Другую субсидию – 2 миллиона и 225 тысяч рублей – получат три района Омской области, которые стали победителями конкурсного отбора на выделение финансирования. В списке счастливчиков – Нижнеомский, Горьковский, Знаменский районы. Еще 2 миллиона и 717 тысяч – областной центр региона. Все средства направят на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение спортивных объектов.

- Приняли такое решение по итогам поездок в районы и встреч с местными жителями. Нижнеомскому району направим средства на покупку баскетбольной формы. Горьковскому району — 200 тысяч рублей на приобретение хоккейной экипировки вратаря. А Знаменскому району выделили 2 млн рублей на хоккейную коробку, - сообщил руководитель Омской области Виталий Хоценко.

Более 2,7 млн рублей получит Омск на оснащение спортивных школ №3 и №35, а также спортшколы Кожевникова.

- На эти средства будут закуплены байдарки, комплекс для воркаута и светильники. Уверен, новые объекты и оборудование станут стимулом для жителей чаще заниматься спортом, - отметил глава региона.

Минспортом ежегодно проводится отбор субъектов для предоставления субсидий на улучшение спортивной базы. Проведение таких конкурсов, как и организация наших спартакиад «Королева спорта» и «Праздник Севера», позволяют улучшать материально-техническую базу на селе и развивать сельский спорт. Новые современные объекты и оборудование привлекают к занятиям физкультурой и спортом население, что способствует выполнению задач проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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