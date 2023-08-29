Воронежцы передумали строить спорткомплекс на месте омского стадиона «Сатурн»

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Омский департаменте архитектуры и градостроительства администрации города подвел итоги аукциона на право аренды замли бывшего стадиона «Сатурн». Акуцион прошел 28 августа 2023 года. Согласно аукционной документации, бизнему предоставляли право аренды 7,4 тысячи квадратных метров в районе улицы Бульварной на 7 лет и 4 месяца. За это время предприниматель должен был построить комплекс для проведения культурно-зрелищных мероприятий.

Заявки на лот, оцененный в 664 тысячи рублей, подали два предпринимателя из Воронежа. Причем один из них - ИП Елена Стрельникова - занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Другой предприниматель - Дмитрий Гильфанов - ранее работал с сфере лесозаготовок, а с начала 2022 года стал покупать и продавать земельные участки.

- После троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, - обозначено в официальной документации по итогам торгов.

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