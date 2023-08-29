Омская администрация купит 23 тысячи сладких подарков из Перми

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская администрация отыграла торги на закупку сладких новогодних подарков. Поставщик выбран - им будет предпринимательница из Пермского края Екатерина Березина. Частник предложила наименьшую цену одного подарка – 365 рублей (на 135 рублей меньше начальной). Всего на конфеты для детей, 23 тысячи подарков, из бюджета заплатят почти 8,5 млн рублей.

В каждом - 1 килограмм конфет, из молочного шоколада, шоколадных батончиков, желейных, кремовых, вафельных, помадных конфет, суфле, пралине.

Пермский поставщик должен будет привезти подарки в Омск несколькими партиями в период с 8 ноября по 13 декабря. Подарки распределят по окружным администрациями, центрам социальной поддержки. Также подарки получат школа № 152, департамент образования и депкульт.

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