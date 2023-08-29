Глава Омского региона Хоценко намерен сократить отток населения

Фото: Омскпортал.

Накануне врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал публично о том, как намерен бороться с оттоком населения из региона. Отметим, что проблема стоит довольно остро на протяжении нескольких последних лет. В 2022 году Омская область стала регионом-аутсайдером среди субъектов РФ по показателю.

– Эта проблема действительно существует. Если я не ошибаюсь, у нас миграционная убыль около 54 тысяч человек. К сожалению, это присутствует не только в Омской области, но и в других регионах. Человек так устроен, что едет туда, где лучше. Сложно на это повлиять. Многие даже для жизни выбирают Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский край. Но все мы с вами будем стараться влиять на это, улучшая экологическую обстановку, благоустройство и условия для работы любого бизнеса, – считает Хоценко.

Руководитель области отметил, что постоянная работа будет способствовать снижению количества уезжающих.

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