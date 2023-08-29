Прокуратура признала незаконным увольнение 46 сторожей из «Омскэлектро»

Фото: rosseti-sib.ru.

Прокуратура Омской области сообщила об отмене громкого увольнения 46 штатных сторожей компании «Омскэлектро». Ранее работники предприятия получили на руки уведомление о предстоящем сокращении. А само решение было вызвано возможной экономией для предприятия. Акционерное общество собиралось нанять частную охрану. Приказ подписал генеральный директор предприятия Александр Жуковский.

После шумихи в СМИ и проведенной надзорным органом проверки выяснилось, что причин для сокращения нет. Главный довод - содержание подразделения охраны включено в тариф по передаче электроэнергии, установленный РЭК Омской области. Да и сами сторожа справлялись со своей работы - жалоб не поступало.

В связи с этим прокуратура отменила предстоящее сокращение и направила в мэрию представление. Отметим, что многие из сокращенных работников являются людьми предпенсионного возраста и инвалидами.

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