СМИ: В сентябре омичам придут повестки на новые сборы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сентябре жителям Омской области снова начнут приходить повестки на военные сборы, сообщает НГС55 со ссылкой на источник в военном комиссариате. Правда, это не частичная военная мобилизация и не ее продолжение, признался источник.

- Это ежегодные сборы, по указу президента. Те, кто ранее проходил сборы, они потом на протяжении 3 лет не будут на них привлекаться. Просто постепенно идет обучение приписного состава, и всё, - прокомментировали в источнике слова осведомителя.

К сообщению добавили, что практика таких ежегодных сборов вовсю практиковалась в советские времена, но позже была отменена. Сейчас пришло время ее вернуть.

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