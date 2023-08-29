В Омской области за 905 тыс. рублей продают школу с котельной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таврическом районе Омской области продают здание бывшей школы вместе с котельной, расположенные в деревне Зеленое Поле. На аукцион объект выставила районная администрация. Начальная цена — 905 тыс. рублей. Кадастровая стоимость объекта при этом почти в 27 раз выше — 24,1 млн рублей.

Примечательно, что земельный участок площадью 7,5 тыс. кв. м. продается отдельно. Победитель аукциона сможет выкупить его всего за 100 тыс. рублей.

Добавим, школу в Зеленом Поле закрыли чуть меньше 10 лет назад. Детей и педагогов перевели в школу в ближайшей деревне — в Неверовке.

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