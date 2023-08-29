В Омской области к грядущим выборам заготовили 1,5 млн избирательных бюллетеней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области к грядущим выборам заготовили 1,5 миллиона избирательных бюллетеней. Их общий вес составляет свыше 7 тонн. Сегодня, 29 августа, бюллетени передали из типографии в областной избирком.

— При передаче пачки с бюллетенями тщательно пересчитали. А вот все бракованные бюллетени уничтожили, этот вопрос находится на строгом контроле Избирательной комиссии Омской области, — отметил пояснил секретарь облизбиркома Александр Христолюбов.

После приемки все бюллетени отправили специализированной транспортной компанией в территориальные комиссии Омска и Омской области.

Напомним, 9 и 10 сентября в Омской области пройдут выборы губернатора, а также депутата Законодательного собрания по одному из округов. В пяти районах области, где будут выбирать депутата регионального парламента, избирателям выдадут по два бюллетеня. Отметим, за место главы региона в сентябре поборются представители четырех политических партий; самовыдвиженцы в этом году «не дошли» до выборов.

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