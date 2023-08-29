Фонтаны в Омске будут работать еще 2 недели после окончания календарного лета

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Городские фонтаны в Омске будут работать еще две недели после завершения лета. Правда, все зависит от погоды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

— По просьбам омичей фонтаны продолжат работать и по окончании календарного лета. Пока говорим о двухнедельном продлении, но с одной оговоркой: если позволит погода. После завершения сезона на всех фонтанах пройдет техническая ревизия, и они будут законсервированы до следующей весны. За зиму Управление дорожного хозяйства и благоустройства приобретет необходимые материалы для весеннего запуска, —рассказал градоначальник.

Напомним, в этому году в Омске фонтаны запустили 1 мая. В дни аномальной жары несколько городских фонтанов этим летом работали до 23:00.

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