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НовостиОбщество29 августа 2023 8:11

В Омске садовые маршруты с 29 августа переходят на осеннее расписание

Уехать на дачу на муниципальных автобусах можно будет три раза в неделю
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: admomsk.ru

Фото: admomsk.ru

Начиная с сегодня, 29 августа, садовые маршруты будут работать по осеннему расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Теперь в будние дни автобусы будут курсировать по дачным маршрутам три раза в неделю. Кроме того, они продолжат работать по выходным и праздничным нерабочим дням.

Ознакомиться с расписанием садовых маршрутов можно здесь.

Отметим, садовые маршруты в городе работают с 1 мая. Дачный сезон завершится 15 октября.

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