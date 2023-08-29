В Омске садовые маршруты с 29 августа переходят на осеннее расписание

Фото: admomsk.ru

Начиная с сегодня, 29 августа, садовые маршруты будут работать по осеннему расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Теперь в будние дни автобусы будут курсировать по дачным маршрутам три раза в неделю. Кроме того, они продолжат работать по выходным и праздничным нерабочим дням.

Ознакомиться с расписанием садовых маршрутов можно здесь.

Отметим, садовые маршруты в городе работают с 1 мая. Дачный сезон завершится 15 октября.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru