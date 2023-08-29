Виталий Хоценко рассказал, как обстоят дела с оборонной сферой в Омской области

Правительство Омской области Фото: Елена УРМАНОВА

На сегодняшнем брифинге в правительстве Омской области Виталий Хоценко подвел итоги встречи с Владимиром Путиным. Глава региона рассказал о ключевых вопросах, обсуждаемых с президентом. Одним из таких стал вопрос о положении оборонно-промышленной отрасли региона.

Виталий Хоценко отметил, что на оборонно-промышленный комплекс в регионе работают сотни промышленных предприятий, а в реестр оборонно-промышленного комплекса включены порядка 40 заводов. 15 из них – достаточно крупные предприятия. Несмотря на это, еще три года назад отрасль переживала не лучшие времена: численность сотрудников была менее 20 тысяч человек, а выручка насчитывала не более 20 млрд рублей в год. И это в рекордные годы. Однако в последнее время ситуация стала меняться к лучшему.

– За два года численность работников увеличилась с 20 до 30 тысяч человек. К концу года, я уверен, еще минимум 2 тысячи прибавится. Заработные платы увеличились. Раньше средние зарплаты были 35 тысяч рублей. Сегодня средние зарплаты – 60-70 тысяч рублей. Есть оборонно-промышленные предприятия, которые предлагают среднюю зарплату за 100 тысяч рублей. И к концу года зарплаты на этих предприятиях увеличатся. Сверяем планы каждую неделю, держим руку на пульсе, – отметил глава региона.

Виталий Хоценко сообщил, что выручка от предприятий оборонно-промышленного комплекса также имеет тенденцию к увеличению.

– Что касается выручки, то 50 млрд рублей – это практически в 2,5 раза больше, чем в 2021 году; и в 2 раза больше, чем в прошлом году. До конца года мы планируем получить не 50 млрд, а более 120 млрд. Я думаю, к 140 подойдем по выручке. Это серьезный объем, который нужно будет в последующие годы держать, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Глава региона отметил, что от выручки оборонно-промышленного комплекса в том числе зависит и покупательская способность города и области, благосостояние горожан и состояние сферы услуг. Омичи тратят заработанные деньги в магазинах, кафе, парках. А они в свою очередь создают экономику города. Также за счет налогов строятся бордюры, скверы, парки, кладется плитка и многое другое.

Кроме того, на брифинге глава региона затронул вопросы экологии, транспортной доступности, ремонта дорог и строительства логистических центров.

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