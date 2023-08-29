Транспортная доступность для жителей поселка Светлый улучшится

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Омская мэрия прокомментировала ситуацию, сложившую с транспортным обслуживанием поселка Светлый в Ленинском округе.

— В настоящее время маршрут № 31Н обслуживается автобусами среднего класса в количестве 9 единиц подвижного состава с интервалом движения 23 минуты. По информации перевозчика, до конца августа количество автобусов на маршруте будет увеличено до 15 единиц, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, в мэрии отметили, что в тех случаях, когда на конечной остановке скапливавется большое количество пассажиров, выполняются специальные бесплатные подвозящие рейсы автобусами малого класса по маршруту «пос. Светлый - пос. Южный» и в обратном направлении.

Отметим, поселок Светлый также обслуживается специальными рейсами автобусного маршрута № 61, следующего через центр города в поселок Солнечный.