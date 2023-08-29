В Омске на Аллее олимпийцев и у памятника Бухгольцу установили камеры наблюдения

В Омске на Аллее олимпийских чемпионов и около памятника Ивану Бухгольцу и основателям города, расположенного на Иртышской набережной, установили системы видеонаблюдения. Об этом в своем телеграм-канале сообщили мэр Сергей Шелест.

— Система видеонаблюдения нам следить за ситуацией и призывать к ответственности людей, которые захотят испортить скульптуры или похулиганить на территории, — поделился Шелест.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Напомним, ранее врио губернатора Виталий Хоценко поручил мэру Сергею Шелесту и вице-губернатору Алексею Ромахину проработать вопрос установки камер видеонаблюдения вблизи новых достопримечательностей Омска.

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