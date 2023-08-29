«Дорыбачился»: в Омской области суд приговорил к 2 годам условно рыбака, наловившего краснокнижной рыбы на 700 тысяч

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омской области вынесли приговор 63-летнему жителю Усть-Ишимского района, наловившему осетров на 700 тысяч рублей.

Как установил суд, мужчина неоднократно незаконно вылавливал рыбу осетровых пород в Иртыше использую для этого плавную донную сеть, являющуюся запрещенным орудием для лова, и моторную лодку.

Всего омич смог добыть 114 экземпляров рыбы, в частности, одного осетра Сибирского, занесенного в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный государству, составил около 700 тысяч рублей. Мужчина возместил его лишь частично.

Усть-Ишимский районный суд признал рыбака виновным в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенных орудий лова, а также незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины всю сумму причиненного ущерба и конфисковать в доход государства лодку, использованную при совершении преступлений. На отечественный автомобиль, электронику и банковский счет, принадлежащие ему, был наложен арест до полного возмещения причиненного ущерба.

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