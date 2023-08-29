ООО «Сибдор» отремонтирует дополнительно два двора на Левобережье Омска

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Левобережье Омска дополнительно два двора отремонтирует ООО «Сибдор». Об этом сообщили в мэрии.

Как пояснили в горадминистрации, в этом году на Левом берегу должны быть обновлены 11 придомовых территорий. Но потом к ним решили добавить еще два двора.

— Эти дворы находятся по адресам улица Конева, 24 и Новостройка, 9, — сообщили в мэрии Омска, — Они набрали чуть меньше баллов и находились на следующих двух строчках после победителей.

Ремонтные работы должны завершить до 8 сентября.

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