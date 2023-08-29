Прокуратура не согласилась с «Омскэлектро», которое планировало уволить 46 работников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С «Омскэлектро», которое планировало уволить 46 работников, не согласилась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Установлено, что на основе приказа генерального директора данной организации с сентября текущего года планировалось уволить сотрудников участка контроля внутреннего режима (начальника и сторожей), а функции по охране объектов предприятия передать частной охранной организации, - напомнили в надзорном органе.

Как оказалось, реальных предпосылок к сокращению не было, также отсутствовали факты ненадлежащего исполнения сторожами своих обязанностей.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приказом генерального директора АО «Омскэлектро» отменено проведение сокращения сотрудников. Выданные ранее 46 работникам уведомления о предстоящем увольнении признаны недействительными, - утончили в прокуратуре.

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