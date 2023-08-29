Юная омичку, которую забрала цыганская семья с Алтая, переедет к родной тете

Фото: Иван МАКЕЕВ
К родной тете переедет юная омичку, которую забрала цыганская семья с Алтая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования региона Иван Кротт.
- В ближайшее время девочка будет передана под предварительную опеку родной тёте. Сегодня родители девочки пообщались с опекуном и выразили ей слова благодарности за заботу о дочери, - пояснил министр.
Всю ситуацию глава регионального ведомства держит на контроле. Сейчас стоит задача организовать чёткое межведомственное взаимодействие и разработать недостающие алгоритмы и порядки.
- Своим коллегам дал поручение о недопущении впредь подобного, - уточнил Иван Кротт.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru