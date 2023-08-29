Юная омичку, которую забрала цыганская семья с Алтая, переедет к родной тете

Фото: Иван МАКЕЕВ

К родной тете переедет юная омичку, которую забрала цыганская семья с Алтая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования региона Иван Кротт.

- В ближайшее время девочка будет передана под предварительную опеку родной тёте. Сегодня родители девочки пообщались с опекуном и выразили ей слова благодарности за заботу о дочери, - пояснил министр.

Всю ситуацию глава регионального ведомства держит на контроле. Сейчас стоит задача организовать чёткое межведомственное взаимодействие и разработать недостающие алгоритмы и порядки.

- Своим коллегам дал поручение о недопущении впредь подобного, - уточнил Иван Кротт.

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