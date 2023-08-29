Бешенство обнаружено у коровы из Седельниковского района Омской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У коровы из Седельниковского района Омской области обнаружено бешенство. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Специалистами профильного управления были проведены исследования вирусологического биоматериала в селе Новоуйка. Теперь на территории сельского поселения действует карантин.

- Специалисты осуществляют все мероприятия, чтобы не допустить распространения опасного заболевания. Всего в 2023 году в Омском регионе зарегистрировано 27 очагов бешенства, в 2022 году — 5 очагов, - уточнили в управлении.

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