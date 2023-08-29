Виталий Хоценко рассказал об омских темах, которые обсудил с Владимиром Путиным

Фото: Елена УРМАНОВА
29 августа в правительстве Омской области прошел брифинг врио губернатора Виталия Хоценко. Глава региона рассказал о встрече в президентом РФ Владимиром Путиным.
- Команда правительства заряжена на результат и на те задачи, которые президент ставит, те наказы, которые жители области дают. Конечно, это продолжение и снижение вредных выбросов в воздух. Повторюсь, что много сделано в рамках нацпроекта «Экология» за последние 5-6 лет. Есть понимание и посыл от президент властям и федеральным, и региональным, и самим загрязнителям. Промышленники об этом знают и реализуют программы, направленные на снижение вредных выбросов в воздух, - уточнил Хоценко.
Глава регионал также поднял вопрос оттока населения, которое в регионе за последние годы сократилось на 54 тысячи человек. Затрагивались также вопросы транспортной доступности, ремонта дорог и строительства логистических центров.
Подробное интервью читайте в следующем материале «КП-Омск».
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