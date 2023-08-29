Медики спасли молодого омича, которому вонзили нож в грудь

Фото: минздрав Омской области

Молодого омича, которому вонзили нож в грудь, спасли медики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В областную клиническую больницу поступил 22-летний парень с ранением в области груди. Нож не просто проник в грудную клетку, а насквозь прошел через верхнюю долю левого легкого, при этом повредив разом и верхнюю легочную артерию, и вену.

После того, как врачи вытащили лезвие из груди - хлынула кровь. Это началось кровотечение из артерии. Но медперсоналу удалось спасти пациента. В ходе операции омичу удалили часть легкого. Сейчас пострадавший выписан и находится дома.

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