Наталья Шилкина назначена замминистра омского минцифры

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Замминистра омского минцифры назначена Наталья Шилкина. Об этом сообщает региональное правительство.

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

За новым замом будут закреплены вопросы разработки и реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», координация и взаимодействие с образовательными учреждениями и общественными объединениями ИТ-отрасли.

К слову, ранее Наталья Шилкина работала советником первого зампреда облправительства Дмитрия Ушакова.

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