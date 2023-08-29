Мэрия Омска потратит 15 млн рублей на освещение улицы Химиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На освещение улицы Химиков 15 млн рублей потратит мэрия Омска. Об этом рассказали в горадминистрации.

Проект строительства новой линии освещения по улице Химиков прошел госэкспертизу. Фонари появятся на четной стороне улицы, ведущей в сторону улицы Комбинатской.

Строительство запланировано на конец 2023 года, стоимость работ составит 15 млн рублей.

Как отметили в мэрии, всего в 2023 году по адресной инвестиционной программе Омска запланировано строительство 35 линий освещения общей протяженностью более 38 км.

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