21 Росгвардеец из Омска получили госнаграды за участие в спецоперации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За участие в спецоперации получили госнаграды 21 Росгвардеец из Омска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бойцам вручили медали и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», а также нагрудные знаки «За отличие в службе» II степени. Некоторым присвоили специальные звания выше предусмотренных по штатным должностям.

Отметим, что награды вручали начальник территориального управления Росгварди Естай Джангунаков и вице-губернатор Алексей Ромахин.

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