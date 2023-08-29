Омичи из поселка Светлый жалуются на плохое транспортное обслуживание

Фото: дептранс
На плохое транспортное обслуживание жалуются омичи из поселка Светлый. Об этом сообщает Город55.
Ситуация усугубилась после того, как на маршрут 31н поставили автобусы среднего класса.
- Ситуация усугубилась тем, что вместо 15 автобусов закуплено 8, из которых реально ходит только половина, при этом из этой половины водители часто сходят с маршрута, простаивают из-за нежелания ездить по причине недостаточного количества пассажиров, что, конечно, не соответствует действительности, — написали жалобу в дептранс местные жители.
Подвижной состав на других маршрутах тоже не соответствует нормам. Более того, на одном только 31-м ездят военнослужащие УЦ-242 ВДВ, жители Светлого, Зеленой долины, Птицевода, СНТ Урожай, СНТ Ратоборец, СНТ Сибирский садовод-9, СНТ Путеец-3 и дачники.
Как отмечают омичи, очень острая ситуация возникает в «часы пик».
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