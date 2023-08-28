Путин и Хоценко обсудили социально-экономическую ситуацию в Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Сегодня в Кремле прошла рабочая встреча Владимира Путина с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Президент назвал достойными темпы развития региона под руководством Виталия Хоценко.

На встречи были подняты вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в области. Хоценко рассказал о новых направлениях развития и планах развития региона.

За 5 месяцев работы в должности врио губернатора Виталий Хоценко ознакомился с положением дел в каждом муниципалитете, а большинство из них посетил лично.

– С людьми встречаюсь, по 200, по 300, по 500 человек собираем. Каждую проблему стараемся через себя пропустить. Там, где можем решить, сразу решаем, где нет – говорим правду, – сообщил Виталий Хоценко.

Владимир Путин посоветовал и дальше тесно работать с жителями региона. Президент подчеркнул, что, несмотря на небольшой стаж работы в должности врио губернатора Омской области, «cтарт очень хороший», а глава региона справляется с решением ключевых задач.

– Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит Ваши шансы на то, чтобы люди Вам доверили работу в таком важном регионе как Омская область, – отметил Владимир Путин.