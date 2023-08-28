«Газпром нефть» запустит в Омске полный цикл производства синтетических масел

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Омский завод смазочных материалов запустит масштабное производство российских компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, используемых для автомобилей и в промышленности.

По словам директора «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолия Скоромеца, комплекс ГИДП не имеет аналогов в российской нефтеперерабатывающей отрасли. Максимальную эффективность комплекса обеспечивает способность работать на всех видах нефтяного сырья для производства масел.

– Наша стратегическая задача — обеспечение внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными и индустриальными маслами. Для этого мы планомерно наращиваем долю синтетических смазочных материалов в структуре нашего производства. Комплекс гидроизодепарафинизации — один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли. С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и для других российских предприятий-партнеров, — подчеркивает Анатолий Скоромец.

Объем выпуска продукции составит 220 тыс тонн в год. Этого объема должно хватить, чтобы покрыть потребности российского рынка и отказаться от использования импортных базовых масел.