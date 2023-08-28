Инвестиции в создание логистических центров под Омском составят 17 млрд рублей

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

В ближайшие три года на территории региона будет создано 200 тыс. кв.м. логистических площадей, при этом инвестиции в реализацию проекта составят около 17 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 28 августа в Кремле.

Виталий Хоценко отметил, что большое внимание в регионе уделяется логистике. Через Омск проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, автомагистрали. Особого внимания заслуживают вопросы авиационной логистики, а также грузоперевозок по Иртышу в Казахстан и Китай.

Активно обсуждается тема создания логистических парков. По словам главы региона, сейчас омские производители для того чтобы попасть в федеральные сети, сначала едут в Новосибирск. Проблему предполагается решить с помощью логистических парков.

– Мы сегодня занимаемся логистическим потенциалом, привлекли инвесторов. Планируем полностью обеспечить внутренние потребности Омской области в логистике. Мы за три года создадим 200 тысяч квадратных метров логистических площадей. Это 3 тысячи рабочих мест, 17 миллиардов рублей инвестиций, и закроем потребность во внутренней логистике - имеется в виду обеспечение всех федеральных сетей в Омской области - полностью, — подчеркнул Виталий Хоценко.