В Омске вручили госнаграды 21 бойцу – росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

В Омске вручили государственные награды спецназовцам Росгвардии, отличившимся в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

Награждение состоялось в торжественной обстановке. Согласно указу президента России, начальник территориального управления Росгвардии Естай Джангунаков вместе с Алексеем Ромахиным вручили госнаграды 21 отличившемуся росгвардейцу – бойцам, проявившим мужество и отвагу при выполнении поставленных задач в зоне спецоперации.

Росгвардейцам вручили нагрудные знаки «За отличие в службе» II степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За отличие в охране общественного порядка». Кроме того, cотрудники и военнослужащие получили специальные звания на ступень выше предусмотренных по штатным должностям.

Всего с начала специальной военной операции к государственным наградам были представлены 180 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Омской области и его подразделений.