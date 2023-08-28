Тротуар за 4 млн рублей появится в центре Омска

Фото: Яна АСТАХОВА
В центре Омска появится тротуар за 4 млн рублей. Электронный аукцион появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает управление дорожного хозяйства и благоустройства. Торги пройдут 5 сентября.
По условиям контракта, до 1 октября на Думской необходимо уложить асфальтобетонную щебеночно-мастичную смесь, асфальтобетонную смесь, обустроить бортовой камень по ГОСТам. Объект должен прослужить по гарантии не менее 6 лет.
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