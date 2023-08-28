Мэрия отменила аукцион на услуги контролеров для омских автобусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На услуги контролеров для омских автобусов аукцион отменила мэрия. Об этом пишет «Новый Омск».
ПАТП №8 рассчитывает новый объем закупки. Так, ранее он составлял по 725 тысяч рублей ежемесячно с 1 октября и до конца 2023 года. Специалисты должны были проверять 30 автобусов с валидаторами. В день нужно было проверить 90 единиц транспорта, стоимость одной оценили в 260 рублей.
Такую же сумму власти выделили на контроль в троллейбусах, но МУП «Электрический транспорт» заявок не подавал.
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